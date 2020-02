Anthony Mackie ha scoperto un altro scudo sul set di WandaVision

Dopo aver parlato delle difficoltà nell'allenarsi per sostenere il peso dello scudo di Captain America, che il personaggio di Anthony Mackie ha ereditato da Steve Rogers e i cui sviluppi verranno approfonditi in The Falcon and the Winder Soldier, l'attore ha anche rivelato una sua recente scoperta sul set di WandaVision.

Nel corso di un'intervista concessa al The Daily Beast, Mackie ha ammesso di aver trovato degli scudi nei posti più strani intorno al sito delle riprese: "La cosa buffa dell'addestramento con lo scudo è che tutti sembrano averne uno adesso. Sono andato sul set di WandaVision e lì c'era un altro scudo. Ora tutti ne hanno uno, mi sono detto". In precedenza, l'attore aveva raccontato nel dettaglio il suo allenamento con l'arma.

L'attore ha poi parlato del responso al fatto che fosse lui a ereditare l'arma da Steve Rogers e della responsabilità della cosa; ricollegandosi al successo di Avengers: Endgame, Mackie ha detto: "Il responso è stato oltre le aspettative positivo. Penso che le acque si siano un po' calmate adesso, ma quel film rimane ancora iconico per questa generazione, perché le persone ne sono rimaste davvero colpite. Quando uscì Endgame ero a Vancouver per le riprese di Altered Carbon 2. La mia controfigura, con la quale lavoro da sempre e che ha lavorato con me anche in Endgame ed era lì con me per Altered Carbon, aveva preso i biglietti per noi due la sera del giovedì, la prima proiezione. Andiamo alla proiezione ed è mezzanotte e tutti sono molto stanchi e silenziosi. Poi vedi Tony Stark morire e puoi sentire vivamente il pubblico piangere apertamente. al cinema. Non ti aspetti mai una reazione del genere dalle persone. Ma potevi vedere bene questi adulti piangere apertamente per questi personaggi. Penso dica molto di quello che Anthony e Joe Russo hanno fatto come registi e di cosa Robert Downey Jr. è riuscito a fare da attore negli ultimi 15 anni".

The Falcon and the Winter Soldier sarà disponibile a partire dal mese di agosto, nell'attesa vi lasciamo con questo poster di uno dei personaggi della serie. WandaVision arriverà entro la fine del 2020.