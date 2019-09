Anthony Mackie e Sebastian Stan nel teaser poster di The Falcon and The Winter Soldier

Presentata ufficialmente al Comic-Con di San Diego, è stata confermata per il 2020, in programma su Disney+, la serie The Falcon and The Winter Soldier, con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. Lo show Marvel è uno dei titoli più attesi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, e ora è stato pubblicato il primo teaser poster.

L'illustrazione è stata realizzata dall'artista Ryan Meinerding, con Sam Wilson che indossa il nuovo costume di Captain America mentre Sebastian Stan torna nel ruolo di Bucky Barnes, ovvero il Soldato d'Inverno, con un nuovo taglio di capelli.

Sullo sfondo del teaser poster si può intravedere anche lo scudo di Captain America, con la scritta che riporta l'autunno del 2020 come periodo dell'uscita sulla piattaforma Disney+.



The Falcon and The Winter Soldier è la serie di punta, in questo momento, della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che tornerà con le nuove avventure e una nuova era per il franchise dopo gli eventi di Avengers: Endgame. E proprio nel periodo successivo ad Avengers: Endgame si svolgono le nuove vicende che vedranno Sam Wilson e Bucky Barnes al centro della trama, con diversi possibili colpi di scena che potrebbero essere svelati già nei prossimi mesi.

La serie infatti svelerà alcuni dettagli su Sharon Carter, mentre continuano le speculazioni sul possibile reale passaggio di testimone da Steve Rogers a Sam Wilson per il ruolo di Captain America; nelle scorse ore è stata diffusa una fan art con Wilson nei panni di Cap.