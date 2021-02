Anthony Mackie spiega le differenze tra Falcon e il suo personaggio in Outside The Wire

In una recente intervista con Inverse per promuovere il suo ultimo film l’attore interprete di Falcon, Anthony Mackie, ha discusso delle differenze tra il suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe e quello in Outside the Wire disponibile su Netflix dal 15 gennaio.

Nel film Mackie interpreta il capitano Leo, un super soldato androide che si differenzia molto da Sam Wilson. Infatti nei film Marvel, Sam è solo un uomo che combatte accanto a Captain America e può volare grazie a delle ali artificiali.



Il film lo vede alle prese con diverse sequenze di combattimento corpo a corpo: "Non ha limiti, ho eseguito personalmente dal 90 al 95 percento delle acrobazie, sono un super essere! Posso combattere, posso saltare da un edificio e non morire, quindi perché non sto saltando da un edificio?" ha detto l'attore.



"Leo esce e influenza il cambiamento", ha spiegato Mackie. “Mentre Sam ha una specie di area grigia. Guardi Sam Wilson, e non c'è esattamente il giusto o sbagliato, ma c'è un piccolo posto nel mezzo, dove tutti vincono".



Tutti si interrogano su chi diventerà il prossimo Captain America nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier che tratterà anche temi più maturi, ma l’attore ha detto che la scelta non sarà così scontata.

“La Marvel è bravissima a costruire personaggi nel corso di molti film e da Winter Soldier ad oggi, il mio obiettivo nell'universo Marvel era aiutare Cap, essere amico di Cap. In nessun momento in Avengers: Endgame Sam Wilson ha accettato lo scudo.”



Poi Mackie ha aggiunto: "Ti farò questa domanda e sarò molto sincero. Potrei avere dei guai dopo. Durante la lavorazione di ogni film Marvel, sono trapelate foto di un personaggio o di un evento da parte dei paparazzi prima che il film uscisse. Stiamo girando ad Atlanta, Praga, spazi aperti, e se io fossi Capitan America, non c'era nemmeno un paparazzo a farmi una foto?”



Guardate il trailer di The Falcon and the Winter Soldier che arriverà su Disney+ a partire dal 19 marzo 2021 nell'attesa di scoprire chi raccoglierà lo scudo di Cap.