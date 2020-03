Anthony Mackie trova commovente un aspetto di The Falcon and The Winter Soldier

Sulle spalle di Anthony Mackie grava un peso non indifferente: raccogliere l'eredità di un personaggio amato come il Captain America di Chris Evans è un impegno che non tutti sarebbero in grado di sostenere, ma c'è un aspetto di The Falcon and The Winter Soldier che sembra infondere coraggio nel cuore dell'attore.

Nei panni di Cap, infatti, il buon Sam Wilson non sarà soltanto l'erede di Steve Rogers, ma anche il primo Captain America nero della storia del Marvel Cinematic Universe: una situazione che potrebbe aumentare la pressione già piuttosto alta, ma che in realtà sembra incoraggiare ed emozionare parecchio l'attore.

"Il fatto che Marvel abbia scelto un giovane nero americano per portare avanti il nome di Captain America è senza precedenti. Non ci sono paragoni per questa cosa. E mi emoziona il fatto che non soltanto i miei figli potranno vedere un Captain America nero, ma che anche tutti i loro amici (bianchi, neri, latinoamericani, asiatici) potranno vedere un uomo nero come Captain America. Voglio dire, mio nonno era un mezzadro, capisci cosa intendo? C'è un sacco di storia e dolore e successo e gioia che porto con me in questo Captain America" ha spiegato un entusiasta Mackie.

Sempre Mackie ha recentemente parlato anche delle aspettative dei fan su The Falcon and The Winter Soldier. Nel frattempo le riprese di The Falcon and The Winter Soldier fanno tappa in Repubblica Ceca.