Anthony Mackie vorrebbe Chris Evans in The Falcon and The Winter Soldier

Sam Wilson chiama Steve Rogers. Anthony Mackie ha espresso il desiderio di vedere Chris Evans in The Falcon and The Winter Soldier, serie tv che sbarcherà su Disney+ e che sarà uno dei titoli di punta del pacchetto che offrirà la nuova piattaforma streaming pronta a sfidare nei prossimi mesi colossi come Amazon e Netflix.

“Ti addormenti, ci sono un sacco di momenti sottotono” ha confessato Mackie quando gli è stato chiesto di nominare la parte migliore di uno spin-off senza Cap “Non esiste una buona parte. L’ho detto prima e lo dirò mille volte, Chris è uno dei miei più cari amici. E quando ci riuniamo è l’inferno, l’anarchia. Quindi speriamo di averlo tra i piedi per causare qualche problema sul set”.



Avengers: Endgame si è concluso con Steve Rogers invecchiato che passa lo scudo di Captain America a Sam Wilson.

“Sono Falcon, sarò sempre Falcon” ha spiegato Mackie a Variety. Non si sa quale sarà il futuro di Captain America ma sembra ormai conclusa la parabola di Chris Evans nei panni di Rogers/Cap.

Una conferma indiretta che arriva anche dal regista Joe Russo:”Penso che Chris sia una persona molto emotiva. Penso che debba chiudere le porte alle situazioni e passare alla situazione successiva”.

The Falcon and The Winter Soldier racconterà le vicende attorno ai personaggi di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno.

Nel cast dello show saranno protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan che riprendono i ruoli interpretati all’interno del Marvel Cinematic Universe, fra cui Avengers: Endgame. Nei giorni scorsi è stato diffuso il teaser poster della serie ed è stata resa nota la notizia che riguarda alcune novità su Sharon Carter.