Anthony Mackie e Yahya Adbul-Mateen nella prima immagine ufficiale di Black Mirror 5

Deadline aveva dato la notizia dell'entrata di Yahya Abdul Mateen e Anthony Mackie in Black Mirror 5 lo scorso marzo, ma è adesso grazie a Entertainment Weekly che possiamo mostrarvi la prima immagine ufficiale dei nuovi episodi della serie Netflix che vede proprio i due attori protagonisti della stessa puntata.

Presentandoci la foto, il creatore della serie, Charlie Brooker, ha scherzato sui ruoli più iconici dei due interpreti, che sono il Falcon del Marvel Cinematic Universe e il Black Mantha di Aquaman: "Questo è in realtà il crossover Marvel-DC che nessuno si aspettava". Nell'immagine vediamo comunque gli attori in quello che sembra un faccia a faccia sotto la pioggia, anche se non sono stati rivelati dettagli né sulla trama dell'episodio né sulla quinta stagione in generale.



Stando comunque alle ultime informazioni disponibili, la quinta stagione di Black Mirror dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2019, ma oltre alle due star sopra citate e alla conferma di Miley Cyrus in uno degli episodi, non abbiamo altre notizie sui casting, il che potrebbe in realtà ritardare di poco la produzione, lasciandola slittare ai primi mesi del 2020.



Nessuna notizia neanche rispetto ai registi coinvolti in Black Mirror 5, che attualmente ci regala solo questa immagine. Potete ammirarla in calce alla notizia.