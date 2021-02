Anthony Starr di The Boys sarebbe il perfetto Wolverine? Sì, secondo questa fanart

Da quanto Walt Disney Company ha acquisito 20th Century Fox e i diritti di personaggi Marvel come gli X-Men e i Fantastici 4 sono passati ai Marvel Studios, i fan non vedono l'ora di scoprire chi sarà il prossimo Wolverine. E un nome, sul web, tra fanart e fancast, ricorre sempre più spesso: la star di The Boys Anthony Starr.

Scott Eastwood, Taron Egerton, Daniel Radcliffe, Tom Hardy... Di nomi se ne sono fatti tanti da quando si è conclusa l'era FOX di Wolverine, quella che ha visto Hugh Jackman nel ruolo di Logan per quasi due decenni.

Eppure, i Marvel Studios non hanno ancora reso noti i loro progetti per il personaggio, né tantomeno chi potrebbe essere l'attore che raccoglierà il testimone nella parte del più celebre mutante.

Ma se per avere notizie in merito dovremo aspettare probabilmente ancora un bel po', il web ci pensa da sé a creare nuovi eroi, e a scegliere quelli che potrebbero essere gli eredi di Jackman.

Tra questi vi è anche la star di The Boys Anthony Starr, interprete dell'ormai iconico Homelander, che tempo fa si era anche candidato al ruolo di Wolverine durante un'intervista. Starr è infatti uno dei favoriti nei fancast degli appassionati, e sono numerose le fanart che lo vedono protagonista, come quella che trovate anche in calce alla notizia.

"Ecco @toni.starr nei panni di Ultimate #Wolverine. Sarebbe fantastico nel ruolo, ed è già un grande nell'interpretare Homelander!!" scrive skull101ify su Instagram.

E voi, che ne pensate? Chi sarebbe per voi il perfetto Wolverine? Fateci sapere nei commenti.