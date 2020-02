Anthony Stewart Head tornerebbe volentieri per il reboot di Buffy The Vampire Slayer

Abbiamo il Signor Giles! O meglio, lo avremmo se mai si presentasse la possibilità di un cameo/ruolo da guest star o qualunque cosa permettesse a Anthony Stewart Head di fare ritorno nel mondo di Buffy The Vampire Slayer in occasione del reboot targato Fox.

Qualche anno fa cominciò a girare la voce di un potenziale reboot di Buffy The Vampire Slayer. Effettivamente, tale progetto venne poi annunciato, sebbene molto più tardi, e parrebbe ormai assodato anche il coinvolgimento di Joss Whedon, uno dei fattori che porterebbe le star dello show originale a fare ancora più volentieri una comparsata, se mai venisse loro chiesto.

E tra queste c'è anche Anthony Stewart Head, l'ex-osservatore di Buffy, che intervistato da NYP ha affermato che parteciperebbe con piacere al reboot: "Tornei volentieri, anche se non so in quale capacità sarebbe possibile. Giles è un tantino invecchiato... Forse potrei essere il capo del Concilio degli Osservatori, adesso. Ma onestamente, certo che tornerei. [Buffy] era uno show così formativo".

L'attore spiega infatti come Buffy sia ancora una grande parte della sua vita: "[I fan continuano a parlare dello show] con grande frequenza. È stato in grado di attraversare generazioni. Ancora non mi capacito d come non abbia mai vinto neanche un Emmy o premi simili [nelle categorie principali]. Le persone mi dicono quanto la serie significasse per loro, quanta risonanza avesse avuto nel periodo dell'adolescenza, che Dio li benedica. Molto spesso mi raccontano anche come Giles fosse la figura paterna che per diverse ragioni non era presente nella loro vita. E credo che tutto questo sia parte della sua longevità. Colpiva nel segno. È davvero notevole".

E a proposito di colpire nel segno, Head racconta come fin dall'inizio Whedon, il creatore della serie, fosse convinto del successo che avrebbe avuto lo show: "Quando abbiamo girato il pilot, Joss disse 'Questo show sarà una hit, ma non grazie ai pezzi grossi del network - loro non sanno ancora cosa hanno tra le mani. Sarà grazie al passaparola. Le persone lo capiranno, e ne parleranno semplicemente tra di loro.' Ed è esattamente ciò che è accaduto".