l'Anti-Monitor fa la sua comparsa sul set di Crisi sulle Terre Infinite

Proseguono le riprese di Crisi sulle Terre Infinite in vista dell'uscita di dicembre, e dopo un primo sguardo alla Cacciatrice ecco arrivare in rete una nuova foto dal set che mostra l'Anti-Monitor di LaMonica Garrett.

Mostratosi per la prima volta nell'immagine ufficiale diffusa da Entertainment Weekly, il villain dell'atteso crossover targato Arrowverse è stato avvistato sul set di Vancouver durante le riprese di un'importante scena di combattimento, che secondo quanto riportato da Caandagraphs ha coinvolto diversi stunt e personaggi. Potete trovare la foto in calce alla notizia.

Nei fumetti DC, una volta risvegliato il personaggio inizia a rilasciare grandi quantità di anti-materia assorbendo l'energia dagli universi positivi, e portandoli di conseguenza alla distruzione. Al momento sappiamo poco sulla sua controparte televisiva, ma è chiaro che sarà una minaccia senza precedenti per i protagonisti dell'Arrowverse. Durante il Comic-Con di San Diego, dove ha descritto il personaggio "uno dei più grandi cattivi mai visti sul pianeta", Garrett ha confermato che l'Anti-Monitor compie le sue azioni per un "bene superiore".

In onda tra dicembre 2019 e gennaio 2020, Crisi sulle Terre Infinite coinvolgerà tutti gli show del franchise The CW, nell'ordine: Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow e Legends of Tomorrow. I primi tre episodi del crossover arriveranno l'8,9 e 10 dicembre, mentre il doppio episodio finale andrà in onda il 14 gennaio.