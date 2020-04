Anticipata di due settimane la data di uscita di Snowpiercer

Dopo aver visto il trailer di Snowpiercer, in molti hanno iniziato ad aspettare la serie prodotta da TNT. Ecco una buona notizia per loro: il network ha fatto sapere di aver anticipato la data di uscita di due settimane.

Programmato per essere disponibile a partire dal prossimo 31 maggio, lo show farà il suo debutto domenica 17 maggio, permettendoci di vedere con quattordici giorni di anticipo il mondo nato dalla mente di Jacques Lob e trasposto per il grande schermo dal celebre regista sudcoreano Bong Joon-ho.

Brett Weitz, dirigente di TNT, TBS e truTV, ha commentato così la notizia: "Snowpiercer è una delle serie TV originali più attese del 2020 e in questo momento gli utenti sono in cerca di storie interessanti, coinvolgenti e appassionanti che gli parlino nel profondo dell'animo. È molto importante per noi continuare a mantenere la promessa di cercare di soddisfare le richieste dei nostri utenti, per questo stiamo anticipando la première di Snowpiercer, così che i fan possano gustarsi questa serie futuristica prima".

Inoltre vi segnaliamo che l'opera è stata già rinnovata per una seconda stagione, tra le novità troviamo Sean Bean nel cast di Snowpiercer 2, oltre a lui saranno presenti Daveed Diggs, Jennifer Connelly, Rowan Blanchard, Mickey Summer e Alison Wright.