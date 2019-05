Qualche anticipazione e novità sulla decima stagione di The Walking Dead

Aspettando ottobre con fermento, possiamo avere qualche piccola anticipazione sulla decima stagione di The Walking Dead, nessuna traccia di Rick però.

La serie sugli zombi più famosa è pronta per tornare, ad ottobre, come sempre, con la nuova decima stagione: dopo un lungo e freddo inverno, che in realtà pare non ci fosse mai stato nei nove anni precedenti, senza contare le ellissi temporali, la primavera e il sole torna a far fiorire prati, alberi e orti e i personaggi continuano la loro sopravvivenza nelle nuove comunità. Non dimentichiamo però l'inaspettato massacro della quindicesima puntata della nona stagione, per cui sicuramente bisognerà ancora riprendersi e progettare la meritata vendetta ad Alpha e il suo gruppo. Tra le informazioni su questa decima stagione sappiamo, per certo, che Rick non tornerà. Sì, purtroppo ci stiamo rassegnando.

Nonostante pare sia stata bocciata la possibilità di un film su Negan, un personaggio ormai irriconoscibile rispetto a quando era un villain, l'ex leader dei Salvatori sarà presente anche nella decima stagione. Non potrà godere di grandi libertà, certo, ma sarà sicuramente degno di più fiducia da parte di Michonne e dei capi di Alexandria dopo aver salvato Judith da una bufera di neve. Potrebbero comunque esserci altri salti temporali che in precedenza sono stati molto vantaggiosi per la serie: ci si poteva perdere una Judith Grimes con lo stesso carattere e la stessa tenacia del padre, eroe di tutte le stagioni precedenti? Potremo quindi vedere lei e RJ più grandi e Rosita che ha avuto il suo bambino.

Il rapporto tra Daryl e Carol continuerà ad essere il prima linea anche in questa decima stagione, e, domanda che tutti aspettavamo, Daryl sarà coinvolto romanticamente con qualcuno? Ricordiamo il quasi amore con Beth, l'idea che potesse esserci del sentimento con Carol e, dagli ultimi episodi, forse potrebbe nascere un amore con Connie. Vedremo, sperando che anche lui possa trovare la sua donna ideale. Carol intanto, ricordiamo, ha annunciato la caduta del Regno, i cui abitanti vivono sfollati tra le comunità di Alexandria e Hilltop. E pare sia improbabile che il Regno risorga.

C'è però la possibilità di un ritorno di Lauren Cohan nel ruolo di Maggie, considerando anche la cancellazione della serie Cavalier Whisky. Non si sa chi stia gestendo Hilltop, potrebbe prenderne le redini Ezekiel, avendo esperienze ed evidenti doti di leadership, ma è solo un ipotesi: lui stesso potrebbe scegliere Maggie, essendo Ezekiel un uomo legato alle tradizioni e all'armonia. Provati da chi abbiamo persona nella nona stagione, lutto che sicuramente continuerà a dover essere elaborato dalla maggior parte dei personaggi, aspettiamo ottobre fiduciosi: The Walking Dead è sempre capace di rialzarsi, a volte delude sì, ma continua ad essere una delle serie più seguite.