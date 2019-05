Qualche anticipazione sulla quinta stagione di Legends of Tomorrow

Tra le possibili minacce della quinta stagione di Legends of Tomorrow ci sono vari nomi capaci di far venire i brividi, nomi conosciuti e, purtroppo, famosi. Qualche possibile novità sembra proprio essere confermata dallo showrunner Phil Klemmer

Nel finale di stagione di DC's Legends of Tomorrow, andato in onda la scorsa settimana, Neron è stato sconfitto, chi sarà quindi il nuovo antagonista nella quinta stagione? Tra i più grandi nomi della storia, le loro anime nell'Inferno potrebbero essere le principali minacce da affrontare in questa quinta stagione. Una stagione che inizia già in modo anomalo, dato che, probabilmente, la prima metà sarà legata e connessa a Crisi sulle terre infinite. Fortunatamente per i fan che non sopportano più l'attesa, c'è qualche anticipazione su questa nuova stagione.

"Alcuni personaggi potrebbero tornare sul Waverider, considerando che è come un luogo dove le persone si ritrovano per avere seconde possibilità" ha recentemente dichiarato il produttore esecutivo Phil Klemmer "ma penso anche che nella prossima stagione potremo avere che fare con dei grandi nomi della storia che non meritano secondo possibilità ed è probabilmente una cosa diversa da realizzare rispetto alle precedenti stagioni". Compresa anche la quarta.

Astra ha liberato dall'Inferno le anime di personaggi crudeli e terrificanti tra cui Mary Tudor, Genghis Khan, Charles Manson, Joseph Stalin. Questo fornisce un ottimo e solido punto di partenza per la serie che probabilmente dovrà difendere la Terra da queste innumerevoli e a dir poco terribili minacce. Oltre a questi potrebbero esserci altre sorprese come Vandal Savage, Malcom Merlyn e Damien Darnk, che sia per un episodio o solo per alcuni.