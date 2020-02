Anticipazioni Il Segreto: puntata del 3 Febbraio 2020

Andrà in onda oggi, intorno alle 16:10 su Canale 5 la 70esima puntata della 33esima stagione de "Il Segreto", la popolare soap opera spagnola molto seguita in Italia. Ecco cosa aspettarsi dall'episodio in onda questo pomeriggio.

Come indicato nella trama ufficiale di Mediaset, Severo e Carmelo sospettano che Garcia-Morales sia spinto da un risentimento personale nei confronti di Puente Viejo. Nel frattempo, intanto, Isaac ed Elsa lasceranno Puente Viejo.

