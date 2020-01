Anticipazioni sulla nuova puntata di The Flash, la prima dopo Crisi Sulle Terre Infinite

Pubblicata la sinossi ufficiale della puntata di The Flash intitolata Marathon, la prima dopo gli eventi del crossover Crisi Sulle Terre Infinite. Quali conseguenze ci saranno per l'universo di Flash?

Nel trailer promo della nuova puntata di Flash è possibile dare un'occhiata al clima che si respira dopo gli eventi scioccanti del crossover Arrowverse. Sappiamo che Oliver Queen si è sacrificato affinché il resto degli eroi potessero tornare a svolgere il proprio compito ma le conseguenze di tale evento continuano a definire le storyline delle varie serie.

Nella nuova puntata di The Flash, intitolata Marathon, il focus sarà proprio sulla vita dopo la crisi. Troviamo infatti pubblicata sul The Citizien la storia di come il ritorno di Flash abbia fermato l'emergenza. Successivamente la puntata si concentrerà sul personaggio di Iris che, in pericolo di vita, cercherà di smascherare una potente organizzazione. Ovviamente una linea narrativa riguarderà anche il protagonista che dovrà venire a patti con ciò che è successo.

Si potrebbe pensare che con la morte di Oliver tocchi a Barry assumere un ruolo più importante all'interno dell'Arrowverse.

Dopo una sostanziosa pausa, la serie ritornerà sui teleschermi il 4 febbraio. Per avere un'idea di come sia stata la sesta stagione vi rimandiamo alle nostre impressioni su The Flash fino al meadseason finale