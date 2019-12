Anticipazioni e poster per i protagonisti di Marvel's Runaways, serie di Hulu

In una clip esclusiva di TV Line e che è disponibile nel link alla fonte della notizia, possiamo vedere in anteprima un incontro tra Xavin, con il volto di Clarissa Thibeaux, e il gruppo di protagonisti: nel breve filmato li troviamo a discutere a causa della mancanza del quarto alieno dei Gibborim , la cui nuova identità è ancora sconosciuta. Inoltre dovranno affrontare anche la potente Morgan LeFay, interpretata da Elizabeth Hurley.

In calce alla notizia potete trovare dei tweet dell'account ufficiale di Runaways che condivide con tutti i fan dei poster dedicati ai vari supereroi della serie. Manca ormai pochissimo alla premiere, che andrà in onda il 13 dicembre , nelle dieci puntate che compongono la terza stagione vedremo la fine delle avventure dei personaggi di casa Marvel.

