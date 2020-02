Una Vita, anticipazioni puntata del 5 Febbraio: la sposa perde le staffe

Come di consueto, alle 14:10 torna su Canale 5 la soap opera "Una Vita", con il nuovo episodio. In attesa di scoprire cosa accadrà oggi, però, ci tuffiamo nel futuro ed andiamo avanti di 24 ore, per la precisione alla puntata di domani 5 Febbraio.

A quanto pare, i gusti di Lolita in fatto di abbigliamento e cibo lasceranno molto perplesse le donne di Acacias, al punto che la futura sposa perderà le staffe. Nel frattempo, Padre Espineira farà visita a Telmo, cosa avrà da dirgli?

Una Vita sarà trasmessa dalla rete ammiraglia del Biscione alle ore 14:10, ma proprio come "Il Segreto" potrà essere seguita anche su Mediaset Play, che ieri ha debuttato su Sky Q. La piattaforma OTT della televisione commerciale della famiglia Berlusconi consente infatti di seguire i programmi in diretta TV ma anche di vederli a trasmissione terminata tramite la funzionalità "on demand". E' però richiesta la registrazione al servizio, che è completamente gratuita e consente di accedere a tutto il catalogo Mediaset composto anche da altre soap opera, serie tv e programmi televisivi.

Vi ricordiamo che è stata diffusa oggi anche la trama dell'episodio del 5/2 de Il Segreto, anch'esso in onda su Mediaset ma intorno alle 16:30.