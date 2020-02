Una Vita: anticipazioni puntata del 6 Febbraio: Trini e Ramon fanno pace con Lolita

Puntuale come ogni giorno, è arrivata la trama e le prime anticipazioni sulla puntata di "Una Vita" di domani, che sarà trasmessa ovviamente dalla rete ammiraglia di Mediaset. In attesa di scoprire cosa accadrà oggi, è tempo di tuffarci già nell'episodio in onda tra poco più di 24 ore.

Nella puntata che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5, la quindicesima della 15esima stagione, Trini e Ramon si riappacificano con Lolita e lei chiede di essere accompagnata all'altare da Servante. Nel frattempo, Samuel chiede a Carmen di scoprire cosa stia tormentando Lucia.

L'appuntamento è come sempre fissato alle ore 14:10 su Canale 5. Come avvenuto anche in precedenza, anche per questo episodio, gli appassionati potranno seguirla in diretta su Mediaset Play, che è disponibile anche su Sky Q da qualche giorno, o in differita attraverso l'apposita sezione on demand. Per accedere a pieno a tutte le funzionalità previste dal servizio, però, è richiesta la registrazione gratuita.

