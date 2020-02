Una Vita, anticipazioni puntate fino al 7 Febbraio 2020

Sono state diffuse le prime anticipazioni sugli episodi di Una Vita che andranno in onda tutta la prossima settimana, fino a venerdì 7 Febbraio, come sempre alle 14:10 su Canale 5 in chiaro. Come sempre le indicazioni arrivano dalla guida TV di Mediaset, che è stata aggiornata quest'oggi.

Una vita, Lunedì 03 Febbraio

S15 Ep12 - 14:10 - Liberto decide di rinunciare alla carriera di pugile per amore di Rosina. Celia offre a Samuel il proprio aiuto per riconquistare la cugina.

Una vita, Martedì 4 Febbraio

S15 Ep13 - 14:10 - Carmen e Casilda confezionano degli abiti eleganti per le nozze di Antonito e Lolita. Samuel dice a Guillermo di avvertire ancora l'influenza negativa di Telmo su Lucia.

Una vita, Mercoledì 5 Febbraio

S15 Ep14 - 14:10 - I gusti di Lolita in fatto di abiti e cibo lasciano molto perplesse le donne di Acacias, e la futura sposa perde le staffe. Padre Espineira fa visita a Telmo.

Una vita, Giovedì 6 Febbraio

S15 Ep15 - 14:10 - Trini e Ramon si riappacificano con Lolita e lei chiede di essere accompagnata all'altare da Servante. Samuel chiede a Carmen di scoprire cosa stia tormentando Lucia.

Una vita, Venerdì 7 Febbraio

S15 Ep16 - 14:10 - Lucia dice addio per sempre a don Telmo. Samuel approfitta di un invito a cena di Celia e, rimasto solo con Lucia, le chiede di sposarlo.

