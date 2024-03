Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nelle prossime puntate!

Arrivano le anticipazioni di Uomini e Donne del trono classico e del trono over: le puntate in questione sono state registrate il 25 marzo e sono in programma per le prossime settimane! Scopriamo insieme cosa succederà, quindi, nelle prossime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi.

Trono Classico Anticipazioni:

Ida Platano

Ida si aspettava che i suoi due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, manifestassero maggiore impegno per conquistarla chiedendo, ad esempio, di poter trascorrere più tempo con lei. Nonostante l’evidente delusione, la Tronista ha deciso di non lasciare la famosa poltrona rossa, anche se si sente poco corteggiata e desiderata. Pierpaolo, allora, prende iniziativa e la invita a ballare, gesto che ha contribuito a stemperare la tensione. Successivamente anche Mario prende la palla al balzo e decide di ballare con Ida.

Daniele Paudice

Durante la registrazione, Paudice ha scelto di portare nuovamente Marika in esterna, concludendosi in maniera molto positiva. Intanto, inaspettatamente, si è risolta la questione Valery: la corteggiatrice ha dichiarato di non voler perdere tempo e si è auto-eliminata, abbandonando il programma.

Trono Over Anticipazioni:

Marcello Messina

Messina ha avuto l’opportunità di uscire con Tiziana Riccardi, anche se tra loro non sembrerebbe essere scattata la cosiddetta scintilla. I due, quindi, hanno deciso di concludere la loro frequentazione.

Ernesto Russo

Russo ha avuto un incontro con Marianna e sembrerebbe che la loro frequentazione stia procedendo positivamente. Al momento, quindi, i due continuano la conoscenza reciproca.

