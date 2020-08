Antonella Clerici meravigliosa in bikini, i fan: 'Sei ancora più bella senza trucco'

Antonella Clerici è uno dei volti più amati della tv italiana e, in attesa di tornare con un nuovissimo cooking show, si gode gli ultimi scampoli di un'estate ormai agli sgoccioli. Nei giorni scorsi ha pubblicato una sua foto in bikini in cui appare veramente raggiante che, ha mandato i fan in delirio.

La bella presentatrice nonostante abbia ormai 56 anni, sembra non subire lo scorrere del tempo e anzi, ha detta dei suoi numerosi follower è una delle poche star ad essere bellissima anche senza trucco. Nessun aiutino del chirurgo estetico e nessun foto-ritocco, Antonella si mostra così totalmente al naturale, mentre prende il sole nella sua meravigliosa villa immersa nel verde.

I commenti e soprattutto i complimenti sono moltissimi per il noto volto di Rai 1, qualcuno le dice: "Tutta nature. L'unica non rifatta ed è comunque bella!", un altro utente di Instagram commenta: "Quanto sei bella, anzi bellissima....stupenda senza trucco" mentre, il noto pizzaiolo Gino Sorbillo spesso al suo fianco in TV le dice: "Sei bellissima, sempre più bella".

Dopo le polemiche con la Isoardi, Antonella sembra aver ritrovato la serenità e sembra ormai essere pronta a ritornare sul piccolo schermo con il suo nuovo programma di cucina che prenderà il posto de La Prova del Cuoco, ormai mandato in pensione dagli alti vertici della Rai.