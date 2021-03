Antonella Clerici, 'proposta indecente' a Paolo Bonolis: 'Sarebbe bellissimo'

Nel corso del suo programma É sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha fatto una proposta al suo collega Paolo Bonolis, nella speranza che presto o tardi, Rai e Mediaset possano cooperare per un qualsivoglia evento speciale.

"Quando finirà questo periodo e riprendiamo tutti insieme la stagione televisiva, potrebbe essere bello fare una cosa tutti insieme, Rai e Mediaset. Lavoriamoci, Io lavoro con Carlo Conti e tu con Maria De Filippi. Sarebbe Bellissimo".

Una proposta che nasce dal desiderio della Clerici di aiutare gli italiani un momento tanto difficile, servendosi dell'intrattenimento. Dal canto suo Bonolis ha ammesso di aver spesso sostenuto questo genere di crossover tra le due emittenti ma, le cose non sono mai andate in porto: "Sarebbe bello. Io l’ho proposta tante volte una cosa dove le due aziende si unissero tra loro, però, sai, un conto siamo noi che abbiamo il piacere dello spettacolo, un conto sono i conflitti economici, aziendali e politici. Quelli non c’hanno sentimenti, spesso".

Ha poi aggiunto: "A Mediaset c’è della gente in gamba, in questo periodo un po’ particolare l’unica persona con cui ho avuto un colloquio intenso ed importante è stato Alessandro Salem, persona estremamente in gamba, preparata, attenta e rispettosa, ma lui non è il proprietario dell’azienda, è uno dei massimi dirigenti, ma deve rendere conto a chi investe del denaro".

Intanto, l'evento musicale dell'anno ha chiuso i battenti. Se ne avete voglia, date uno sguardo alla nostra analisi sulla 71esima edizione del Festival di Sanremo, che è stata vinta dai Maneskin.