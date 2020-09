Antonella Clerici torna in tv con É sempre mezzogiorno: 'Sono emozionatissima'

Dopo alcuni anni di pausa, Antonella Clerici è tornata ad allietare il mezzogiorno degli italiani con un nuovo programma dedicato al mondo della cucina. Ieri è avvenuto l'esordio su Rai 1 di É sempre mezzogiorno e la conduttrice ha potuto trattenere a stento l'emozione per questo nuovo inizio.

Durante le battute iniziali del programma la presentatrice ha detto: "Avevo preparato un sacco di discorsi, volevo dirvi tante cose ma mi sono dimenticata tutto. Ho detto: non mi devo emozionare. Ma mi sto emozionando. Succede sempre il contrario di quello che penso e io mi lascio andare al flusso delle emozioni come sempre. Torno nelle vostre case all'ora del mezzogiorno, che è la mia ora preferita anche perché si mangia e sapete quanto sono golosa. Cercherò di farlo con spensieratezza, portando un po’ di leggerezza, un po’ di serenità e anche un po’ di gentilezza. Cominciamo dall'inizio. Da questo mio nuovo inizio".

La Clerici è entrata per anni nelle case degli italiani con La Prova del Cuoco, prima di passare il timone ad Elisa Isoardi che ora è impegnata con Ballando con le Stelle. Il rodato programma di Rai 1 ha chiuso i battenti permettendo così ad Antonella di cimentarsi in questa nuova avventura. Al suo fianco ci sarà di Lorenzo Biagiarelli, lo chef fidanzato con Selvaggia Lucarelli. É sempre mezzogiorno sarà condito poi da giochi telefonici per tentare di accorciare le distanze con il pubblico che non potrà essere presente in studio.