Antonella Elia si confessa dopo il GF Vip: 'Penso la mia carriera sia finita'

Antonella Elia è stata tra le protagoniste assolute dell'edizione del Grande Fratello VIP conclusa la settimana scorsa. L'ex valletta di Raimondo Vianello, Mike Bongiorno e Corrado si è classificata tra le prima sei del reality show, ma ha confessato che quanto avvenuto all'interno della casa potrebbe mettere fine alla sua carriere.

Parlando con il settimanale Chi, la Elia ha confessato di essersi vergognata "alla sola idea che la gente mi abbia vista dormire o mangiare e penso che questa sia la fine della mia carriera perché mi sono esposta con le mie miserie e le mie bassezze".

Ha, inoltre, ovviamente negato di essere stata protetta da Alfonso Signorini. Anzi, la soubrette ha affermato che ne sarebbe onorata: "ho bisogno di essere amata e protetta come facevano Corrado, Raimondo Vianello e Mike Bongiorno. Ma mi ha fatto cazziatoni colossali e sono uscita contro Sossio Aruta, non mi ha favorita".

Confermato il proprio affetto per la vincitrice Paola di Benedetto, che qualche giorno fa l'aveva paragonata ad una mamma, ma ha anche affermato di aver già sentito Adriana Volpe: "sono felice di aver trovato un'amica".

Non mancano le stoccate a Rita Rusic, con cui non è mai scorso buon sangue: "dice che sono anaffettiva, invece mi attacco alle persone e immagino che abbiano verso di me una preferenza, per questo mi arrabbio se poi penso non sia così. Paola è una ragazza stupenda, con una bellezza prorompente ma pudica, ha valori e dignità".

Non sembra inoltre intenzionata a frequentare Valeria Marini, con cui è quasi venuta alle mani, ma nemmeno Licia Nunez e Fernanda Lessa.