Antonella Elia e Pietro Delle Piane paparazzati insieme dopo Temptation Island

Non è ancora chiara la dinamica del rapporto che intercorre tra Antonella Elia e Pietro Dalle Piane. Inizialmente sembrava che avessero deciso di proseguire la loro relazione ma poi, l'ex soubrette di Mike Buongiorno aveva deciso di prendere una pausa di riflessione. I due ora sono stati rivisti insieme al mare.

La coppia che scoppia, o forse no, è stata paparazzata infatti sulla spiaggia di Santa Severa, sul litorale laziale, mentre passeggiano sul bagnasciuga. Non sembra di certo esserci la sintonia di un tempo. Non ci sono teneri sguardi né tanto meno si tengono mano nella mano.

Antonella si mostra intenta ad osservare il paesaggio, piuttosto che guardare il suo compagno. Pietro vorrebbe di certo riconquistarla ma, l'Elia non sembra essere particolarmente interessata. La freddezza tra i due è tangibile.

Il rapporto si è definitivamente incrinato dopo il penultimo episodio di Temptation Island. Sembra infattii che Pietro abbia baciato una delle tentatrici e, ha usato parole non troppo carini nei confronti della sua compagna. Antonella Elia non ha gradito di certo questo comportamento e ha ammesso candidamente di essere schifata da Pietro dopo delle azioni tanto terribili nei suoi riguardi. Come si evolverà la situazione? Non ci resta che attendere per sapere se i due riusciranno a ricucire la loro storia d'amore o se, si diranno definitivamente addio.