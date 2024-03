Antonella Fiordelisi in lacrime a Pechino Express: 'qui sono migliori di noi'

Al termine di una giornata non facile e sempre all’insegna della fatica e della corsa, Estefania Bernal ed Antonella Fiordelisi sono state accolte da una famiglia vietnamita che le ha ospitate a casa e dato loro un posto in cui dormire e gli ha fornito la cena.

La coppia italoargentina è rimasta folgorata dall’accoglienza ricevuta, ma anche dalla generosità dei padroni di casa, che la Fiordelisi ha ricondiviso anche sul proprio account Instagram, condendolo da alcune riflessioni. “Incredibile quanto possa essere sorprendente la vita! Mai avrei immaginato di incontrare così tante anime meravigliose, riaccendendo la mia fiducia negli esseri umani. Durante un momento speciale, giocando con una bambina, sentivo il calore di una famiglia che mi stava accogliendo come se fossi parte di loro, anche se eravamo estranei solo pochi istanti prima. È straordinario come ci siano ancora persone dal cuore d’oro, disposte a darti una mano anche quando hanno poco da offrire. La vera ricchezza è sentirsi felici aiutando gli altri. Ci vediamo alla quarta puntata“ si legge nel post, a cui è stato allegato un video dove la Fiordelisi descrive in lacrime le emozioni provate.

“Stando qui si capiscono tante cose come magari fidarsi anche delle persone, non solo degli animali come nel mio caso” afferma la Fiordelisi, secondo cui è splendido “vedere come le persone si aprono e cercano di darci tanto, senza magari conoscerci. Hanno altre culture, parlano una lingua diversa però sono più esseri umani di noi: noi non siamo così, non conosciamo bene la sofferenza perché io mi reputo fortunata e quindi passando per tutte queste case *ho visto proprio la povertà vera e propria che non ho mai visto. Mi ha fatto un certo effetto perché non capisco come possano vivere queste persone”.

