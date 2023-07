Antonia, Prime Video ordina una nuova serie italiana: sarà la nostra Fleabag?

Fleabag è entrata presto nel cuore di tutti noi e nell'attesa di scoprire se ci sarà una terza stagione della serie con Phoebe Waller-Bridge, l'Italia ci riserva una bella sorpresa: Prime Video Italia produrrà insieme a Groenlandia una commedia drammatica da sei episodi"in stile Fleabag"

La serie prenderà il nome dalla protagonista, Antonia, che sarà interpretata da Chiara Martegiani, già apprezzata in Ride. Valerio Mastandrea, invece, sarà sia supervisore creativo che interprete. Nel cast della nuova serie scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani e diretta da Chiara Malta, anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Anna Chiara Caselli.

Ma di cosa parlerà Antonia? Antonia racconta con una buona dose di ironia la giungla emotiva che vive a Roma la protagonista, un'attrice che nel giorno del suo 33esimo compleanno viene licenziata e ( giorno non proprio fortunato) scopre di avere l'endometriosi che la porta a cercare un aiuto in insolite sedute di psicoterapia: "È una serie d'autore ma anche personale e diretta in modo realistico - spiega a Deadline il regista e co-creatore di Groenlandia Matteo Rovere - Amazon crede nella regia, guidata dai personaggi con un tono nella direzione di Fleabag. Antonia è una donna che cerca di sopravvivere, a cui viene data una diagnosi che è un'opportunità per cambiare la sua vita". Antonia arriverà in streaming su Prime Video nel 2024.

Gorenlandia, in questo momento all'apice del suo successo nella produzione di dramma italiani distribuiti a livello internazionale, sta producendo anche la seconda stagione de La Legge di Lidia Poet per Netflix, dramma in costume sulla prima avvocata donna che si colloca al primo posto come serie italiana più vista su Netflix.