Antonia, il trailer: vi innamorerete della nuova serie tv italiana di Prime Video

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha svelato oggi il trailer ufficiale di Antonia, la nuova serie dramedy con Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea che sarà disponibile in esclusiva sul servizio a partire dal prossimo 4 marzo.

Ideata da Chiara Martegiani, diretta da Chiara Malta e scritta da Elisa Casseri, Carlotta Corradi e Chiara Martegiani con la supervisione creativa di Valerio Mastandrea, Antonia è un’ironica serie dramedy in sei episodi che ruota intorno a una giovane donna che scopre di avere l’endometriosi e inizia uno strano percorso alla scoperta di sé, in fuga dal dolore e da se stessa. Senza che se ne rendesse conto, infatti, la malattia ha influenzato tutta la sua vita, e attraverso uno strano percorso di psicoterapia la protagonista avrà l’occasione per conoscersi meglio e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Antonia è una produzione Fidelio e Groenlandia (una società del Gruppo Banijay) in collaborazione con Prime Video, in collaborazione con Rai Fiction, e come detto uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video a partire dal prossimo 4 marzo. Nel cast anche Barbara Chichiarelli, Emanuele Linfatti, Leonardo Lidi e Chiara Caselli.

Se siete amanti di Fleabag, la serie cult di Prime Video creata e interpretata dalla star di Indiana Jones e Il quadrante del destino Phoebe Waller Bridge, probabilmente Antonia sarà capace di conquistarvi: godetevi il trailer disponibile nel player dell'articolo.