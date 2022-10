Antonietta Bello, l'attrice di Don Matteo:'Ho capito di essere lesbica'

Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine Diva e Donna, l'attrice Antonietta Bello, volto della fiction tv, ha deciso di fare coming out dichiarando di aver capito di essere lesbica. Bello è stata per un decennio la compagna del collega Lino Guanciale e nella chiacchierata con la rivista ha approfondito la questione.

"Non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica e per me è stato tutto molto naturale, non l'ho vissuto come uno strappo. È stato come se esserlo avesse fatto parte di me da sempre, per quanto sia emerso tra i 34 e i 35 anni" ha dichiarato Bello.



L'attrice ha promosso pubblicamente sui social la propria intervista con un lungo post nel quale critica la modalità con la quale è stata pubblicata - molto impostata sull'ex compagno e protagonista di Sopravvissuti Lino Guanciale - pur ringraziando il giornalista:"È una bella intervista, che per quanto sia stato bravo Riccardo [Russino, il giornalista] non può arrivare così com'è stata vissuta da entrambi: come un momento di confronto affettuoso. I motivi dell'inaccessibilità, a parte quelli ovvi dati dal mezzo su cui sono riportata, non dipendono dal giornalista e sono presto detti. Il titolo e le foto e tutto nell'impaginazione gira intorno al mio noto ex compagno, uomo ovviamente. Nonostante tutto noi donne siamo ancora una costola e basta. E questo non è solo noioso, ma è francamente molto fastidioso. Detto questo, per tutti coloro, e ci sono, che sono andati o che andranno oltre a questa impaginazione vi ringrazio".



Il motivo del coming out in questo momento lo spiega lei stessa:"A ridosso del Pride, qualche tempo fa, mi chiama Riccardo e parliamo un po' di apertura, nuovi orizzonti, i miei, e visibilità lesbica e di tutta la comunità, nuovi orizzonti di tutti. Mi sembra una cosa bella e importante".



Antonietta Bello ha recitato in varie fiction come Che Dio ci aiuti, Don Matteo - nell'ultima stagione Terence Hill è uscito di scena - Un medico in famiglia, Un passo dal cielo e Braccialetti rossi.