Antonino Cannavacciuolo si confessa: 'ho perso 29 chili', ecco la dieta che ha seguito

Chef Antonino Cannavacciuolo non è solo uno dei cuochi più famosi d'Italia, ma è anche un personaggio televisivo amato dal pubblico per le sue battute ed i modi spesso "rudi" per spronare i concorrenti dei reality show. In un'intervista al settimanale Oggi, ha svelato di essersi messo a dieta, con risultati straordinari.

"Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant" ha dichiarato lo chef, secondo cui questa mossa è risultata decisiva in quanto insieme ad un regime alimentare diverso gli ha consentito di perdere 29 chilogrammi, senza troppi traumi o privazioni però. "La mattina faccio camminata veloce e pesi, non seguo una dieta. Sto solo un po' attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chili, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo: la bilancia non deve più salire, deve solo scendere" ha continuato lo chef partenopeo.

E cosa fa se ci scappa lo sgarro? E' immediatamente pronto a recuperare: "se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni". Questo cambio di vita però l'ha costretto a cambiare quasi integralmente il guardaroba: "qualche giorno fa a Masterchef abbiamo fatto le prove costumi: sono passato dalla taglia 66 a 60".

Cannavacciuolo è uno dei tanti VIP che ha cambiato radicalmente regime alimentare ed si è rimesso in forma: qualche giorno fa abbiamo parlato della trasformazione fisica di Noemi, senza dimenticare però il nuovo stile di Adele.