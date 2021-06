Antonio Banderas contro il Mostro di Firenze: annunciata la serie The Monster of Florence!

La storia del mostro di Firenze diventerà una mini-serie di sei episodi con protagonista Antonio Banderas, realizzata da Studiocanal ed intitolata come l'omonimo libro The Monster of Florence: A True Story.

Come riportato da Variety, il regista danese Nikolaj Arcel (A Royal Affair) dirigerà la serie, che ha scritto insieme ad Anders Thomas Jensen (In a Better World). I due hanno adattato l'omonimo libro bestseller del romanziere americano Douglas Preston e del cronista criminale italiano Mario Spezi, che sarà interpretato da Banderas.

The Monster of Florence: A True Story segue la straordinaria indagine su "uno dei casi di omicidio seriale più avvincenti e famigerati della storia europea", secondo Studiocanal. In una svolta incredibile, Spezi è stato persino accusato di essere l'assassino a un certo punto, sebbene lui e Preston alla fine abbiano identificato il vero assassino e abbiano persino condotto un'intervista con lui. Il loro libro ha venduto più di mezzo milione di copie ed è stato pubblicato in 24 lingue.



“Il libro è un assoluto volta pagina; potente, avvincente, pericoloso e personale. Semplicemente non puoi credere che tutto questo sia successo a loro. Non vediamo l'ora di iniziare la produzione della serie a Firenze e di poter lavorare con uno dei nostri attori preferiti, Antonio Banderas", ha detto a Variety Ron Halpern di Studiocanal.



"'Cosa succede se un intero paese inizia a credere a una bugia distruttiva, alimentata da uomini corrotti al potere? Questa è la grande idea alla base di The Monster Of Florence, e non riesco a immaginare un momento migliore per raccontarla", ha aggiunto Arcel, che ha ottenuto una nomination all'Oscar per aver scritto il film con Mads Mikkelsen e Alicia Vikander del 2012, A Royal Affair di cui potete leggere la nostra recensione.



"In tutti gli annali del crimine mondiale, il caso del Mostro di Firenze si distingue come il più agghiacciante ed enigmatico", ha aggiunto Preston. Banderas sarà anche produttore esecutivo insieme al suo manager, Emanuel Nuñez.



Banderas ha recentemente messo in vendita la sua casa a Manhattan e ora si tufferà in quest'interessante progetto, voi che cosa ne pensate? Siete curiosi? Fatecelo sapere nei commenti!