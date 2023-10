Antonio Conte a Belve: 'l'addio alla Juve è quello di cui mi pento di più'

Tra i protagonisti della prossima puntata di Belve di Francesca Fagnani ci sarà anche Antonio Conte. L’ex CT della Nazionale ed allenatore di Juventus, Inter e Chelsea ha parlato non solo del suo passato ma anche del suo futuro.

A pochi giorni dall’evento in cui la famiglia Agnelli ha festeggiato 100 anni di Juventus, a cui ha preso parte anche lui essendo stato uno dei grandi protagonisti della storia juventina, Conte ammette per la prima volta di essersi pentito di aver lasciato i bianconeri a nel 2014. “L'addio di cui mi pento maggiormente è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi.. decisi così di andar via” ha affermato l’ex centrocampista della Juventus, il quale ha anche parlato del suo futuro.

Conte infatti ha manifestato l’intenzione di tornare ad allenare anche in Italia, ed ha espresso un particolare apprezzamento per le piazze di Napoli e Roma: “sono due piazze che vorrei vivere per la passione che esprimono. Spero che un domani ci sia la possibilità di fare questa esperienza" ha affermato, anche se attualmente ha detto di no al Napoli che l’aveva contattato per il post Garcia. A riguardo, Conte ha affermato che “non prendo squadre in corsa perchè sono situazioni create prima”, ed ha anche svelato di aver rifiutato un’offerta da una squadra araba.