Antonio Conte, futuro incerto all'Inter: sul tecnico si muove il Tottenham?

Dopo l'incontro con i giocatori dell'Inter, la dirigenza della squadra Campione d'Italia sarebbe pronta a discutere anche con il tecnico Antonio Conte sul cui futuro, però, ci sono non pochi dubbi.

Secondo quanto riportato dall'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, non è per nulla scontata la conferma di Conte anche la prossima stagione sulla panchina nerazzurra.

E' atteso infatti nelle prossime settimane l'incontro con Steven Zhang, con cui dovrà chiarire i progetti e le idee per il futuro. Conte sin da quando allenava la Juve infatti ha sempre tenuto degli incontri con i propri dirigenti al termine della stagione, per mettere i puntini sulle i e delineare le strategie future.

Probabilmente il faccia a faccia con Zhang andrà in scena dopo la partita con l'Udinese, che chiuderà ufficialmente la stagione nerazzurra.

In caso di divorzio, però, le offerte per Conte non mancherebbero e sempre la Rosea riferisce che sull'allenatore leccese sarebbe pronto a muoversi il Tottenham, che dopo il divorzio da Mourinho che intanto è approdato alla Roma, potrebbe puntare su un nuovo top manager per riscattarsi dopo una stagione tutt'altro che entusiasmante.

Antonio Conte ha un contratto con l'Inter fino al 2022, ma alla luce della situazione finanziaria in cui versa la squadra, appare improbabile un rinnovo alle stesse cifre.