Antonio Conte, futuro lontano dall'Inter: 'ha deciso di lasciare la squadra'

Nel giorno in cui dovrebbe tenersi l'incontro tra il presidente Zhang ed Antonio Conte, il giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia attraverso il proprio account ufficiale Twitter ha lanciato quella che potrebbe essere una bomba di mercato: Antonio Conte avrebbe deciso di lasciare l'Inter.

L'esperto di mercato, nello specifico, nel tweet pubblicato nel primo pomeriggio afferma che "Antonio Conte avrebbe maturato l'idea di lasciare l'Inter . Lo comunicherà a Zhang nell'imminente incontro e il presidente proverà a fargli cambiare idea. Ma i troppi tagli che dovrà fare il club spingono fuori l'allenatore scudettato".

Insomma, una vera e bomba di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri anche del prossimo campionato, oltre che del calciomercato che prenderà il via tra qualche settimana. Con Conte fuori dall'Inter, l'amministratore delegato Beppe Marotta potrebbe trovarsi di fronte a quanto avvenuto alla Juventus, sebbene in circostanze diverse: chi potrebbe sostituire il tecnico leccese? In campo potrebbe scendere nuovamente Allegri, ma bisogna anche capire che tipo di stipendio potrà offrire la dirigenza al nuovo tecnico. Sicuramente dovrà essere inferiore rispetto a quello percepito attualmente da Conte, per motivazioni legate alla sostenibilità economica.

Nel frattempo, nel valzer degli allenatori è entrato anche il Napoli, che a quanto pare ha scelto il nuovo tecnico.