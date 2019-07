Antonio Dikele Distefano si presenta nel promo di Zero, nel 2020 su Netflix

Da un’idea dello scrittore emergente Antonio Dikele Distefano arriva su Netflix Zero, prima serie che avrà per protagonisti dei ragazzi neri italiani. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi è arrivato anche un promo, nel quale l’autore parla di sé e della sua idea.

Ventisettenne nato in Italia da genitori angolani, Dikele Distefano sta scrivendo la serie (in parte ispirata al suo ultimo romanzo Non ho mai avuto la mia età) insieme a Menotti (Lo chiamavano Jeeg Robot), Stefano Voltaggio, Carolina Cavalli, Massimo Vavassori e Lisandro Monaco.

Secondo Dikele Distefano, “l’idea di Zero nasce da una mia esigenza di mettere insieme diverse storie per raccontarne una. La storia di un ragazzo speciale, di un ragazzo nero, che grazie al suo superpotere riesce a vedere la realtà che si cela dietro l’apparenza delle cose, delle persone e delle relazioni.”

Ampio spazio avrà nella serie la musica rap, “perché è la lingua della nostra epoca, è capace di raccontare mondi che la gente non vede, come la periferia milanese in cui è ambientata la serie, ed è la mia lingua.”

Con Zero, Netflix aggiunge al suo catalogo un’altra voce giovane, originale e italiana, dopo Baby di cui è annunciata la seconda stagione e Suburra. “Il nostro obiettivo è trovare voci locali inedite” ha dichiarato Felipe Tewes, Director of International Originals di Netflix per il mercato europeo, “e dare loro l’opportunità di raccontare le proprie storie a un pubblico mondiale.”

Zero sarà la prima serie su supereroi di produzione italiana per Netflix. Le riprese inizieranno nel 2020, ed è probabile un lancio in streaming entro la fine dell’anno.