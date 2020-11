Antony Starr: 5 curiosità sorprendenti sull'attore del Patriota in The Boys

Una delle serie del 2020 è stata di certo la seconda stagione di The Boys, folle sequel dello show irriverente ideato da Eric Kripke, che racconta le vicende di una banda di emarginati capitanata da Billy Butcher, che cerca di fermare a tutti i costi la Vought e i suoi Super, beniamini del pubblico, e apparentemente "senza macchia".

Sappiamo che la realtà non è così, e che i Super nascondono più di uno scheletro nell'armadio: primo tra tutti, il principale supereroe della compagnia, ovvero Patriota (interpretato da Antony Starr), da un lato beniamino e idolo degli americani, dall'altro spietato assassino, interessato solamente ai suoi affari e con più di un disturbo psicologico alla base.

Mentre in molti si sono chiesti chi riuscirebbe a prevalere in uno scontro tra Superman e Patriota, abbiamo dedicato allo show originale Prime Video una serie di approfondimenti utili, come per esempio quando potrebbe uscire The Boys 3, o quale sarà la stagione finale di The Boys. Oggi, invece, vogliamo proprio dedicarci a Patriota, o meglio al suo interprete, Antony Starr, e parlarvi della sua vita e di alcuni fatti curiosi che la riguardano!

Le origini: partiamo con ordine. Antony Starr nasce a Wellington, in Nuova Zelanda, il 25 ottobre 1975. Di famiglia benestante, le sue prime apparizioni come attore avvengono in giovane età, quando Starr prende parte a ben due episodi della serie Xena - La principessa guerriera, tra il 1995 e il 1996.

I primi successi: un primo accenno di fama lo ottiene quando prende parte alla serie TV Mercy Peaks, dove interpreta il ruolo recurrent di Todd van der Velter. In Outrageous Fortune - Crimini di famiglia è il co-protagonista della serie, interpretando il ruolo di Jethro/Van West per 107 episodi, dal 2005 al 2010.

Le aspirazioni e gli inaspettati "talenti": Starr non ha sempre voluto fare l'attore. Infatti, durante l'infanzia pensava che sarebbe voluto diventare un agente di polizia. Inoltre, è un vero portento nelle lingue straniere, parlando fluentemente l'indonesiano, il norvegese e lo spagnolo. Menomale che ha deciso di dedicarsi alla recitazione!

Tanti e "diversi" premi: nell'arco della sua carriera, Starr ha ricevuto diverse nomination e premi in Australia e Nuova Zelanda, ed è stato nominato l'uomo più sexy in Nuova Zelanda per tre anni consecutivi dal TV Guide Magazine.

La dedizione al lavoro: durante le riprese del pilot della serie TV Banshee, Starr si è fatto un grosso taglio che ha richiesto l'applicazione di sei punti di sutura, oltre a essersi stirato i legamenti del ginocchio ed essersi infortunato a un gomito. Quando si dice, dedizione per il lavoro...

E mentre proprio Antony Starr si è detto orgoglioso dal suo fan che ha salvato un uomo vestito da Patriota, la palla passa a voi: conoscevate queste curiosità su Antony Starr? Fatecelo sapere con un commento, nello spazio dedicato!