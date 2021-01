Antony Starr: ecco 5 ruoli che dovreste conoscere se avete amato il Patriota di The Boys

Antony Starr è arrivato al grande successo grazie all’irriverente serie di Amazon Prime Video The Boys, nei panni del supereroe Patriota. Ma prima di ciò, la fama di Starr derivava principalmente dalla televisione e dai film nella sua isola, la Nuova Zelanda.

Il ruolo di maggior rilievo è senza dubbio quello in Banshee - La città del male, serie di quattro stagioni andata in onda in Italia su Sky Atlantic. Starr interpreta un ex detenuto che ha assunto l'identità di Lucas Hood, uno sceriffo assassinato a Banshee, in Pennsylvania. Cercando di nascondersi da un boss del crimine che aveva tentato di rapinare, il personaggio di Starr cerca di mettersi sulle tracce della sua ex amante e complice, Anastasia. La donna però ha assunto un'altra identità, si è sposata con il procuratore distrettuale locale e ha una nuova famiglia.

Outrageous Fortune - Crimini di famiglia è una serie neozelandese del 2005 in cui Starr interpreta due fratelli gemelli Jethro West e Van West. Lo show è durato sei stagioni ed è diventata la serie drammatica più lunga nella storia del New England. Starr ha vinto l'Air New Zealand Screen Award 2007 per la sua interpretazione dei gemelli West.



Antony Starr si è unito al cast della serie Rush nella quarta e ultima stagione, nei panni del sergente maggiore Charlie Lewis. Lo show segue le vicende di una squadra di poliziotti di Melbourne.

Nel film Indian - La grande sfida Starr ha recitato a fianco di Anthony Hopkins nei panni del nipote del suo personaggio, Burt Munro, che sognava di battere il record mondiale di velocità nel 1967 con la sua motocicletta Indian Scout dell'esercito del 1920.

Starr ha infine recitato anche nel film interpretato da Mathew Mcfadyen ed Emily Barclay, In My Father's Den che racconta la storia di un noto fotografo di guerra Paul (Mcfadyen) che torna nella sua città natale nell'Isola del Sud della Nuova Zelanda. Antony Starr interpreta Gareth, il fidanzato dell'ex fidanzata di Paul (McFadyen), Jackie (Jodie Rimmer). Gareth (Starr) si risente di Paul (Mcfadyen) a causa del suo fastidioso attaccamento a Celia (Emily Barclay), la figlia dell'ex ragazza di Paul che sparirà misteriosamente.



