Antony Starr compie 48 anni: conoscete la ridicola storia della sua cicatrice?

Per quanto teoricamente indistruttibile, nel corso di mille battaglie combattute Patriota qualche cicatrice l'avrà pur riportata (le tre stagioni di The Boys, d'altronde, ci mostrano come anche il più famoso dei Sette abbia i suoi punti deboli): quella che Antony Starr sfoggia da anni, però, renderebbe ben poco fiero il suo personaggio.

L'attore che oggi spegne 48 candeline convive infatti dai tempi dell'adolescenza con una grossa cicatrice sul cranio, evidentemente ben nascosta dai capelli: a raccontarne la storia è stato lo stesso Starr, che qualche tempo fa confessò di essersi autoinferto quella ferita da ragazzino durante un momento di rabbia sul lavoro.

"Quando avevo 15 anni lavoravo in un supermercato e feci cadere una colonna di tazze da caffè in plastica. Nella rabbia ne lanciai una contro un muro di cemento, e quella ovviamente rimbalzò colpendomi in testa e spaccandomela. È il modo più stupido per ottenere una cicatrice, ma questa è quella che ho" sono state le sue parole.

Una reazione simile, d'altronde, è proprio quella che ci aspetteremmo da Patriota (con le dovute proporzioni, naturalmente: il nostro super avrebbe probabilmente tirato giù l'edificio): al povero Antony mancava solo quel filo di invulnerabilità! Sempre Antony Starr, intanto, ci ha recentemente spiegato un disgustoso fetish del suo Patriota.