Anya Chalotra e Freya Allan di The Witcher si raccontano nell'intervista doppia di Netflix

Freya Allan e Anya Chalotra hanno quasi rubato la scena al Geralt di Henry Cavill in questa prima stagione di The Witcher: Ciri e Yennefer si sono subito imposte come personaggi forti e ben caratterizzati, catalizzando l'attenzione dei fan. Ma com'è stata l'esperienza delle due attrici sul set dello show di Netflix?

Stando a quanto entrambe hanno raccontato nell'intervista doppia pubblicata da Netflix, sembrerebbe più che positiva: Allan e Chalotra non hanno esitato quando si è trattato di indicare i loro momenti preferiti delle riprese, così come i luoghi e gli abiti che hanno amato maggiormente.

L'attrice di Ciri, in particolare, ha ammesso di aver preferito l'abito indossato dal suo personaggio per la maggior parte del tempo ai sontuosi vestiti da principessa visti nei primi episodi, così come Anya Chalotra sembra ricordare con particolare affetto una mantellina marrone indossata da Yennefer per un breve periodo.

Sempre Chalotra ha ricordato divertita la scena in cui ha dovuto far ricorso a tutte le sue forze per uscire dal mare contro la corrente impetuosa, mentre Freya Allan ricorda con piacere le scene girate a cavallo; entrambe hanno poi parlato dei loro rituali pre-ciak, che per Anya Chalotra si limitano a qualche esercizio di respirazione, mentre Freya Allan fa ricorso ad una playlist con le sue colonne sonore preferite.

La showrunner Lauren Hissrich, intanto, ha spiegato dettagliatamente una controversa legge nominata in The Witcher; Netflix, invece, ha finalmente annunciato la data di uscita della colonna sonora di The Witcher.