Anya Chalotra ci racconta shot-by-shot una scena di The Witcher

The Witcher è finalmente approdato su Netflix e, così un'ingente dose di magia, come promesso da Baginski, uno dei produttori della serie. Anya Chalotra, l'interprete di Yennefer, ci illustra shot-by-shot una delle scene più "magiche" dello show.

Fate largo a Yennefer di Vengerberg, e alla sua expertise in fatto di magia. O, meglio ancora, ad Anya Chalotra, l'attrice che la interpreta nella serie tv di Netflix.



In questo video pubblicato sui social da uno degli account ufficiali di Netflix, la Chalotra si diverte a commentare fotogramma dopo fotogramma una delle scene più intense della prima stagione di The Witcher, rivelando anche qualche piccolo retroscena, come le condizioni climatiche in cui giravano e come sono stati realizzati alcuni effetti.



"Nella scena, Yennefer sta accompagnando (in carrozza) la Regina che è di ritorno a Lyria, ma vengono attaccate. Avevamo Alex, il regista, che ci gridava 'Uno, due, tre, quattro' [per segnalarci l'arrivo dei pugnali], e dovevamo guardare verso il punto in cui avvenivano i colpi. In realtà è stato davvero difficile, perché non riuscivamo a sincronizzare lo sguardo. Ricordo che all'inizio guardavamo in due direzioni diverse. Hanno dovuto modificare digitalmente un paio di fotogrammi" racconta ridendo l'attrice.



Nella sequenza mostrata, le due donne si ritrovano a scappare da un'imboscata, e grazie ai portali magici creati da Yennefer, passano da un luogo dell'emisfero all'altro.



Prima a Budapest... "Ricordo che si congelava lì fuori, e stava nevicando. E se noi nella carrozza sentivamo tutto quel freddo, non oso immaginare la troupe all'esterno, che è dovuta rimanere lì per ore".



E poi alla Canarie... "Qui siamo alle Canarie, ed è stato assurdo. Entriamo nell'hotel, e sul retro troviamo queste dune di sabbia gigantesche. E si moriva di caldo in quei costumi così pesanti!".



In calce all'articolo potete vedere il video completo, mentre a questo link trovate l'intervista alla showrunner e alle attrici di Ciri e Yennefer realizzata al Lucca Comics & Games.