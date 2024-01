Anya Chalotra da The Witcher a Creature Commandos: la star di Yennefer sarà Circe!

Il nuovo DC Universe ha annunciato un importante villain. Il capo dei DC Studios James Gunn ha confermato, infatti, che Circe farà parte di Creature Commandos, la prima serie del DCU che arriverà in streaming nel corso dell'anno. Rispondendo a un fan su Thread, Gunn ha annunciato che la villain di Wonder Woman sarà doppiata da Anya Chalotra.

"Sì. E ci sono altri personaggi interessanti nello show interpretati da altri attori interessanti", ha detto Gunn su Threads, spiegando che si tratterà comunque di guest star. Infatti, "tutti i series regular sono stati annunciati".

La serie è riuscita a superare indenne lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori dello scorso anno perché l'animazione non è stata considerata parte di quei progetti che avrebbero dovuto cessare immediatamente tutte le operazioni di lavoro. Anche in questo caso, Gunn aveva dichiarato che gli attori avevano già registrato tutte le battute prima dell'inizio degli scioperi. Per questo motivo, il debutto di Creature Commandos è ancora previsto per la fine dell'anno.

"Sì, Creature Commandos è pronto per uscire nel 2024", aveva scritto Gunn in un post su X, ex Twitter, alla domanda di un fan. "Non ci sono mai stati ritardi, grazie al cielo. Qualsiasi informazione contraria è un errore o un'omissione in buona fede".

Chalotra raggiungerà un nutrito ensemble che comprende Frank Grillo nei panni di Rick Flag Sr., David Harbour nei panni di Eric Frankenstein, Indira Varma nei panni della Sposa di Frankenstein, Alan Tudyk nei panni del Dottor Phosphorus, Zoë Chao nei panni di Nina Mazursky, con il fratello di James Gunn, Sean Gunn, che doppierà sia G.I. Robot che Weasel (il suo personaggio di Suicide Squad), e Maria Bakalova nei panni della Principessa Ilana Rostovic.

Tra gli altri membri del cast di Creature Commandos figurano Steve Agee nel ruolo di John Economos e Viola Davis in quello di Amanda Waller, entrambi di ritorno dal cast di The Suicide Squad e della prima stagione di Peacemaker.