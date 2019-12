Anya Chalotra, Yennefer in The Witcher, parla della scelta fatta dalla maga

Dopo aver analizzato una scena di The Witcher, Anya Chalotra, interprete di Yennefer nell'adattamento di The Witcher prodotto da Netflix, ci parla dei motivi dietro un'importante decisione presa dal suo personaggio.

Il cambiamento, non solo fisico ma anche mentale, che ha stravolto completamente la vita della maga è stato ottenuto a caro prezzo: in seguito al rituale che ha modificato il suo corpo, Yennefer non potrà avere più figli, scelta che nel corso degli anni peserà sempre di più sulla psiche del personaggio. Ecco cosa ne pensa Anya Chalotra a riguardo: "È stato il più grande cambiamento che ho dovuto affrontare da attrice. Ho 23 anni e devo prima interpretare una quattordicenne, che diventa una settantenne e ottantenne dopo la sua trasformazione. Prima avevo una protesi sulla schiena e una in bocca che mi aiutavano con i movimenti, guardavo sempre il pavimento e avevo una voce bassa, dopo la trasformazione invece indossavo un corsetto e i costumi e mi sentivo molto più forte".

L'intervista concessa a The Wrap continua, con l'attrice che spiega la scelta "brutale" che ha dovuto compiere: è riuscita nel suo intento di diventare la maga del regno di Aedirn, ma l'impossibilità di avere figli sarà un tarlo sempre presente nei suoi pensieri "Ha preso questa decisione istantanea pensando al potere e alla bellezza, ma non ha capito cosa avrebbe significato per lei nel futuro. Credo che passerà il resto della sua vita a cercare una soluzione per questo".

Ricordiamo che la serie è attualmente disponibile su Netflix, se non lo avete ancora fatto vi consigliamo di leggere la nostrarecensione di The Witcher.