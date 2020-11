Anya Taylor-Joy è nostalgica: l'attrice ricorda il set de La regina degli scacchi

Che La regina degli scacchi sia stata un successo incredibile per un prodotto limitato è senza dubbio: The Queen's Gambit ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. Sicuramente, oltre alla storia coinvolgente, parte dei meriti vanno all'attrice protagonista dello show, ovvero la splendida Anya Taylor-Joy, arrivata alla consacrazione.

È infatti con la serie incentrata sulla storia di Beth Harmon che la Taylor-Joy ha dimostrato una maturità attoriale senza precedenti, oltre al suo carisma e magnetismo che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo per tutti i 7 episodi dell'intenso show. Purtroppo, la miniserie è terminata, e a meno di sorprese, non tornerà con una seconda stagione; per questo motivo, e per non farvi dimenticare l'importanza e la bellezza di questo piccolo capolavoro targato Netflix, abbiamo dedicato alla serie molti FAQ e approfondimenti, come le splendide location del set de La regina degli scacchi, o un focus sulla spiegazione sul finale di The Queen's Gambit. E mentre vi abbiamo anche parlato degli attori del cast de La regina degli scacchi, proprio della Taylor-Joy vogliamo parlarvi, e di quanto abbia significato per lei The Queen's Gambit.

Proprio l'attrice, infatti, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram (che trovate in calce alla notizia), nel quale ha ricordato, con delle bellissime foto, i momenti più belli vissuti sul set dello show con i propri compagni d'avventura: possiamo vederla infatti insieme allo showrunner della serie, Scott Frank, intenti a guardare le riprese di alcune scene, e anche in un momento molto dolce nel quale i due si sono abbracciati. Inoltre, altre foto con la crew e insieme al suo compagno di set, Harry Melling, interprete dell'amico/rivale Henry Beltik. La didascalia del post recita:

"🌱La crescita di un alberello🌱"

Chiaramente, la serie per la Taylor-Joy non solo è stata un'occasione di poter interpretare un ruolo sofferto e intrigante come quello di Elizabeth Harmon, ma ha anche rappresentato l'opportunità per una crescita personale e dal punto di vista attoriale, che l'attrice non dimenticherà mai facilmente. E noi con lei.

Vi è piaciuta la miniserie La regina degli scacchi? Avete apprezzato Anya Taylor-Joy nella parte della talentosa Beth Harmon? Fatecelo sapere con un bel commento nello spazio dedicato!