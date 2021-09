Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi ammalia agli Emmy con una scollatura vertigionosa

La Regina degli Scacchi ha conquistato ben 11 Emmy ma, ciò che ha lasciato davvero tutti senza parole all'evento è stata Anya Taylor-Joy con un lungo abito giallo di seta con una scollatura vertiginosa sulle spalle.

Come potete vedere dagli scatti postati sui social, l'interprete di Beth Harmon è stata tra le attrici più ammirate della serata di premiazioni e il suo look elegante e al contempo sexy non è di certo passato inosservato. Capelli raccolti, rossetto rosso fuoco e la schiena in bella vista, ornata solo da una collana.

"Che privilegio assoluto poter celebrare La Regina degli Scacchi agli Emmy. Sono (e sarò) per sempre grata a tutto quello che siamo riusciti a realizzare, insieme. Grazie a tutti voi che avete guardato… e un enorme GRAZIE a Mariagrazia Chiuri e alla casa di moda Dior per aver realizzato l'abito dei miei sogni! Sono oltremodo orgogliosa di vedere un mio progetto portato in vita così magnificamente dalla squisita maestria di questa casa di moda. Il vestito più bello che abbia mai indossato e una serata che non dimenticherò mai. GRAZIE!".

In molti saranno tristi di scoprire che non ci sarà la seconda stagione de La Regina degli Scacchi e che dunque non potremo rivedere l'affascinantissima attrice nei panni della giovane campionessa di questo gioco di strategia.