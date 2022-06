Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi avvistata con un anello: matrimonio in arrivo?

Dopo il successo ottenuto con La Regina degli Scacchi, Anya Taylor-Joy è una delle attrici più richieste del momento e dopo aver interpretato Olga in The Northman, l'attrice sembra ormai pronta a compiere il grande passo con quello che secondo le fonti sarebbe ormai il suo fidanzato, ovvero Malcolm McRae, cantante di una band britannica.

Durante lo sbarco nell'aeroporto di Sydney, in Australia, la scorsa settimana, Anya Taylor-Joy ha alimentato le voci del suo presunto fidanzamento ufficiale dopo essere stata fotografata mentre mostrava quello che potrebbe essere un potenziale anello di diamanti. Nelle foto che potete trovare in calce alla notizia, l'attrice vestita con un'elegante con una tuta marrone monospalla, un cappotto scozzese, stivali neri e uno zaino in cui teneva il suo gatto domestico, sembra mostrare a qualcuno di non meglio identificato una mano.

Un passante ha parlato con il Daily Mail della scena i questione: "È saltata fuori dall'aereo e poi sembrava mostrare l'anello al suo autista prima di salire in macchina. O stava sfoggiando l'anello o ha improvvisato un balleto. Ad ogni modo, sembrava estasiata".

In un'intervista dell'inizio di quest'anno, la protagonista de La Regina degli Scacchi ha parlato proprio della sua storia d'amore con McRae, sottolineando quanto sia solida per via delle numerose affinità tra cui la forte passione per la lettura: "Ho finalmente trovato qualcuno che se ne sta felicemente seduto in silenzio con me a leggere. Abbiamo praticamente 80 anni e sette allo stesso tempo e funziona davvero bene".

Insomma, fiori d'arancio in vista per Anya Taylor Joy? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.