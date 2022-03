Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi si scatena in pista con i Maneskin: le foto

Nelle ultime ore alcune foto che ritraggono Anya Taylor-Joy scatenarsi in pista con i Maneskin hanno letteralmente fatto il giro del web e sembra che la star de La Regina degli Scacchi si senta particolarmente a suo agio in quel di Los Angeles con la rock band romana.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, l'attrice balla assai divertita sulle note di una canzone non meglio precisata, muovendo la sua folta chioma bionda. Al suo fianco, in un primo scatto troviamo proprio Victoria dei Maneskin mentre alle sue spalle, ci sono anche Damiano e Thomas.

Questo dimostra ancora una volta quanto il giovane gruppo italiano sia entrato a pieno titolo nel panorama internazionale del mondo dello spettacolo, e dopo l'ospitata al Saturday Night Live, il loro futuro sembra più che mai roseo negli USA. Prima di condividere la pista da ballo con Anya Taylor-Joy, i Maneskin hanno avuto l'opportunità di incontrare Miley Cirus nel corso di uno dei loro molteplici viaggi oltreoceano. Il loro successo sembra ormai inarrestabile, proprio come quello della giovane attrice statunitense che nonostante la mancata stagione 2 de La Regina degli Scacchi ha un'agenda strapiena di impegni.

Presto la vedremo infatti nel prequel spin-off di Mad Max: Fury Road, in cui vestirà i panni di Furiosa, iconico personaggio portato al successo da Charlize Steron. Insomma, largo ai giovani!