Anya Taylor-Joy: i ruoli da recuperare se l'avete amata ne La regina degli scacchi

Abbiamo amato tutti La regina degli scacchi, popolare miniserie Netflix che è stata in grado di portare a casa ben due Golden Globes, uno dei quali andato alla sua meravigliosa protagonista, la bravissima Anya Taylor-Joy, arrivata ormai alla maturità artistica come attrice e che ha regalato un'interpretazione perfetta della sua Beth Harmon.

Abbiamo visto insieme come The Queen's Gambit diventerà anche un musical, ma oggi vogliamo concentrarci sulla protagonista dello show, proprio quella Anya Taylor-Joy che è all'apice della sua carriera. Quali sono i suoi altri migliori ruoli, se l'avete amata ne La regina degli scacchi? Vediamo insieme i film e le serie dove poter assistere alla bravura della Taylor-Joy.

Emma

Ultimo ruolo cinematografico per il momento della Taylor-Joy, Emma è un adattamento cinematografico del 2020 del famoso romanzo di Jane Austen. Oltre a un'ottima prestazione dell'attrice 24enne, si tratta di uno dei film migliori dell'ultimo anno, con una fotografia e una messa in scena davvero pregevoli.

Peaky Blinders

In molti ricordano anche il ruolo della giovane Gina Gray in Peaky Blinders, affidato proprio ad Anya. Non è apparsa in molti episodi, ma la sua presenza in scena è sempre stata magnetica, e il fascino e il carisma della Taylor-Joy hanno fatto il resto.

Split



Forse è stato il primo ruolo per il quale ha avuto un successo "pop", quello di Casey Cook in Split, pellicola molto famosa e apprezzata soprattutto per la grande interpretazione di James McAvoy. La Taylor-Joy non è da meno, offrendoci un grande recitato e una presenza scenica davvero invidiabile, che di certo non l'hanno resa una comprimaria.

The Miniaturist

Interpretazione decisamente più autoriale è invece quella fornita da Anya in The Miniaturist, una miniserie britannica in 2 episodi e narra del matrimonio tra Petronella "Nella" Brandt e il ricco mercante Johannes Brandt (interpretato da Alex Hassell), nella Amsterdam della seconda metà del XIX secolo.

The VVitch

Chiudiamo con quella che, a nostro parere, è stata la migliore prova della Taylor-Joy all'infuori di The Queen's Gambit. Il capolavoro di Robert Eggers è un film horror dal sapore intimista, cupo, esteticamente esagerato e piacevolmente terrificante. Eggers ha eletto l'attrice argentina naturalizzata britannica e americana come sua musa ispiratrice, e noi abbiamo capito il perché. Semplicemente stupenda.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come potrebbe eventualmente continuare La regina degli scacchi in una (difficile) seconda stagione, la palla passa a voi: qual è a vostro avviso il miglior ruolo di Anya-Taylor Joy, protagonista de La regina degli scacchi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!