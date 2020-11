Anya Taylor-Joy: segreti e curiosità che non sapevate sulla splendida Regina degli Scacchi

Una delle serie più apprezzate di questo 2020 La regina degli scacchi, titolo che ha risollevato un periodo piuttosto stantio per Netflix, e che ha sorpreso tutti per la sua incredibile qualità e cura della realizzazione, tanto da meritarsi il 100% su Rotten Tomatoes; la serie è stata notevolmente impreziosita dall'interpretazione del cast.

Su tutti, è spiccata l'incredibile performance donata dalla meravigliosa Anya Taylor-Joy, un volto di certo non nuovo per il mondo di Hollywood, nonostante la giovane età, ma che finalmente sembra aver raggiunto la propria maturità espressiva, divenendo uno dei volti da tenere maggiormente d'occhio nel prossimo futuro. E mentre abbiamo parlato del finale de La regina degli scacchi, abbiamo dedicato allo show alcuni utili approfondimenti, come per esempio un focus sul romanzo di The Queen's Gambit che ha ispirato la serie Netflix, o anche vi abbiamo parlato della bellissima Anya Taylor-Joy con la biografia della "Regina degli scacchi". Ma quanto conoscete veramente l'attrice americana? Oggi vi proporremo alcune curiosità sulla sua vita!

La Taylor-Joy nasce a Miami, in Florida, il 16 aprile 1996 e la sua vita sembra già destinata a essere straordinaria. Le sue origini, infatti, sono piuttosto bizzarre: ultima di sei fratelli, la madre è anglo-spagnola, e il padre scozzese-argentino. Una bel mix di etnie! Cresce fino ai 6 anni a Buenos Aires, e ha rivelato di recente di aver imparato l'inglese solamente all'età di 8 anni, grazie alle sue letture, e in particolare quella di Harry Potter.

Cresciuta con la passione delle arti e della danza, decide successivamente di specializzarsi nella recitazione, campo nel quale diventa da subito la musa ispiratrice di un genio visionario quale è Robert Eggers: dopo aver ottenuto, a soli 19 anni, la parte da protagonista nello straordinario horror The VVitch, l'attrice parteciperà anche all'attesissimo film The Northman sempre per opera di Eggers. La Taylor-Joy inoltre ha sempre sostenuto di avere una "cotta" cinematografica per l'attore inglese Eddie Redmayne.

Un'ultima curiosità ve la lasciamo sul suo ruolo proprio per The Queen's Gambit: Anya ha di recente dichiarato di aver dovuto imparare veramente a giocare a scacchi per interpretare la parte di Beth Harmon, e ha dichiarato che in breve tempo per lei sono diventati una vera e propria passione, anche se ha dichiarato di non essere talentosa come Beth.

E mentre vi lasciamo alla nostra recensione della splendida La regina degli scacchi, ora la palla passa a voi: conoscevate queste particolari curiosità su Anya Taylor-Joy? Fatecelo sapere con un commento, come sempre, nello spazio dedicato!