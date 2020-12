Anya Taylor-Joy, sei bellissima: le foto più mozzafiato dell'attrice di The Queen's Gambit

Una delle serie dell'anno, La regina degli scacchi ha ricevuto il giusto plauso: The Queen's Gambit ha ottenuto un punteggio perfetto su Rotten Tomatoes. Le motivazioni dietro a un successo così ampio, sono di sicuro da attribuire alla sua protagonista principale, ovvero la brillante e incredibile Beth Harmon, vero e proprio talento degli scacchi.

Ma non sarebbe la stessa serie, se il personaggio non avesse il volto della sua interprete, ovvero l'affascinante e straordinaria Anya Taylor-Joy. Se la miniserie è finita (con ogni probabilità) per sempre, abbiamo comunque dedicato allo show molte FAQ e approfondimenti utili, come le scene migliori de La regina degli scacchi, o un focus sul perché The Queen's Gambit è la serie del momento. E mentre vi abbiamo anche parlato di come Anya Taylor-Joy sia già nostalgica del set de La regina degli scacchi, proprio della splendida 24enne vogliamo parlarvi, e di alcune sue recenti dichiarazioni.

In una recente intervista concessa al giornale The Sun, la Taylor-Joy ha dichiarato di non sentirsi adatta all'industria di Hollywood, almeno riguardo al suo aspetto fisico:

"Non ho mai pensato e non penso tuttora mai a me stessa come a una bella ragazza. Non penso nemmeno di essere abbastanza bella per apparire nei film. Sembra patetico, e il mio ragazzo mi ha avvisato che la gente penserà che io sia una totale idiota a dire così, ma penso di essere solo strana di aspetto."

Inoltre, ha anche aggiunto:

"Non andrò mai al cinema a vedere i miei film. Li vedrò sempre prima. Il bello di essere te stessa è che non sei costretta a guardarti in faccia. Penso di essere stata l'unica Emma (film adattamento del romanzo di Jane Austen, ndr) brutta della storia."

Una ragazza che quindi, nonostante la brillante carriera da modella, non ha sviluppato la fiducia in sé stessi tipica di molte sue colleghe (anche se magari ne avrebbe più ragione a farlo rispetto ad altre) e che probabilmente non riesce a vedersi per come la vediamo noi: un'attrice dall'incredibile talento, sia ovvio, ma ammettiamolo: una delle più belle che abbiamo la fortuna di ammirare sul grande e piccolo schermo. Una dimostrazione? La nostra raccolta di post su Instagram (che troverete in calce alla notizia) della bellissima (lo diciamo a gran voce) Anya Taylor-Joy, la nostra Regina degli scacchi, in tutto e per tutto.

Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo al nostro focus sulla biografia di Anya Taylor-Joy.