Anya Taylor-Joy, la star de La regina degli scacchi confessa il suo amore per Peter Pan

Anya Taylor-Joy da bambina aveva una passione per Peter Pan. Una passione talmente forte da farle tenere le finestre aperte durante la notte, nella speranza che il protagonista delle opere di J.M. Barrie sarebbe entrato nella sua stanza. La star di La regina degli scacchi ha confessato di amare il personaggio fin dalla visione del Classico Disney.

E parlando della sua 'ossessione' per Peter Pan, Taylor-Joy confessa che 'è ancora in corso':"Ho lasciato le finestre aperte quando ero bambina... per mesi. Ero convinta che sarebbe arrivato".

Nel classico della letteratura britannica, Peter Pan fa visita ai bambini della famiglia Darling - Wendy, John e Michael - volando nella loro camera da letto attraverso la finestra.



L'attrice addirittura ha paragonato la sua pettinatura a quella del suo personaggio Beth Harmon in La regina degli scacchi:"Non ci avevo pensato ma hanno lo stesso colore e taglio di capelli... lo amavo. Lo faccio ancora" ha concluso scherzando Taylor-Joy.

Ma Peter Pan non è l'unico ragazzo britannico ad aver avuto un grande impatto sulla vita di Anya Taylor-Joy. Un altro ha contribuito ad insegnarle l'inglese quando si trasferì dall'Argentina al Regno Unito quando aveva 6 anni.

"Solo perché ero innamorata della lettura. C'era questa biblioteca nella mia scuola e volevo così disperatamente poter accedere a quel mondo. Quindi mio zio mi ha insegnato a leggere i libri di Harry Potter, quindi quelle persone erano davvero i miei primi amici".



Anya Taylor-Joy è la protagonista de La regina degli scacchi, serie nella quale interpreta Beth Harmon. Su Everyeye trovate la recensione de La regina degli scacchi e perché la serie Netflix non ha bisogno di una seconda stagione.