Anya Taylor-Joy, la star de La regina degli scacchi ospite al SNL: ecco il suo monologo

Mentre il mondo intero si domanda se ci sarà una seconda stagione de La regina degli scacchi, Anya Taylor-Joy ha fatto la sua prima apparizione al Saturday Night Live conquistando il pubblico con la sua travolgente ironia e soprattutto con la sua eccezionale bellezza.

"Santo cielo, è un vero onore essere qui, a presentare il finale di stagione del Saturday Night Live", ha detto, "e questo spettacolo è ancora più speciale perché è la prima volta quest'anno che possiamo anche contare sulla presenza del pubblico al completo in studio, interamente vaccinato".

Per quelli un po' nervosi per il fatto di stare seduti così vicino a un'altra persona, Anya Taylor-Joy ha suggerito di immaginare tutti i presenti nudi per non farsi prendere dall'ansia, salvo poi dire: "Aspettate, sto scherzando. Siamo tutti dentro da un anno; tutti si stanno già immaginando tutti nudi".

L'attrice ha continuato a condividere alcuni fatti interessanti su se stessa. "Dal mio accento potreste essere sorpresi di sapere che sono nata a Miami, cresciuta tra l'Argentina e Londra, e che la mia prima lingua è lo spagnolo", ha detto. "Quindi, legalmente, la mia etnia è la settimana della moda".

Poi si è dedicata alla discussione della sua famosissima serie Netflix: "Per quelli di voi che non l'hanno vista, cosa diamine stavate facendo in quarantena?" ha scherzato. "Era Tiger King e La regina degli scacchi; sono state le uniche cose nuove per mesi".

"Sono felice di poter dire che dopo aver visto lo spettacolo, milioni di persone hanno acquistato un set di scacchi", ha continuato la Taylor-Joy, alludendo al dramma in cui ha interpretato il prodigio degli scacchi Beth Harmon. "Decine di persone hanno effettivamente imparato a giocare".

Insomma, un'altra grande soddisfazione per l'attrice, che a soli 25 anni può già vantare la partecipazione allo spettacolo comico per eccellenza negli USA.